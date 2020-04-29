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تحرير 52 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

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تحرير 52 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا تحرير 52 مخالفة للمخابز البلدية والأسواق بالمنيا

نجحت الحملات التموينية بالمنيا، اليوم الأربعاء، في ضبط 44 مخالفة تموينية متنوعة منها 36 في مجال متابعة المخابز البلدية، و8 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لتجار تموينيين لعدم إعلانهم عن الأسعار، وبيع سلع مجهولة المصدر وبدون تراخيص.

وشدد أسامه القاضي، محافظ المنيا، على مواصلة تكثيف الحملات التموينية خلال شهر رمضان، وذلك لضبط الأسعار خاصةً السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنين يوميًا، وأخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد المحافظ، أن الهدف من تنظيم حملات الرقابة التموينية هو لتوفير جميع السلع من المواد الغذائية، والتصدى لكل من يحاول إستغلال أزمة البلاد فى مواجهة .

المشرق نيوز

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