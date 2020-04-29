9 إصابات جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت سلطات كوريا الجنوبية، عن عدد المصابين الجدد بوباء كورونا المستجد “كوفيد 19” في كوريا الجنوبية، إذا سجلت 9 حالات، اليوم، وظل المعدل اليومي من الإصابات الجديدة في حدود 10 لليوم الحادي عشر على التوالي.

وأكدت مراكز كوريا لمكافحة الأمراض والوقاية منها، في تقرير أصدرته اليوم ونقلته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة أمس الثلاثاء ارتفع بمقدار 9 حالات مقارنة مع اليوم السابق له لتصل حصيلة الإصابات إلي 10 آلاف و761 حالة.

وتبين أن المعدل اليومي للإصابات بلغ 18 حالة في يوم 18 من الشهر، و استقر العدد في الحدود بين 6-14 إصابة لليوم الحادي عشر منذ يوم 19 من أبريل.