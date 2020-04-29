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العاهل الأردني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر

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العاهل الأردني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر العاهل الأردني يدعو إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر

صرحت قناة سكاي نيوز، مساء اليوم، أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، طالب إلى عدم التسرع في اتخاذ قرارات تخفيف الحظر لكي لا تحدث عودة انتشار وباء كورونا المستجد “كوفيد 19” بقوة.

 

وتبين أن السلطات الأردنية، مددت في وقت سابق، تعطيل عمل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة حتى نهاية شهر رمضان في إطار الجهود لإحتواء وباء كورونا المستجد “كوفيد 19”.

وأضاف، أن القرار أستثني من التعطيل القطاعات الحيوية الحكومية وفي القطاع الخاصّ ومؤسسات القطاع المصرفي المصرح لها بالعمل بقرار من البنك المركزي، والقطاع الصحي كاملًا بشقّيه العام والخاصّ.

المشرق نيوز

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