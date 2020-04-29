الأردن : 89 مريضاً فقط بكورونا موجودين الآن في المستشفيات

جى بي سي نيوز :– اعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر عدم تسجيل اي اصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة اليوم.

كما اعلن وزير الصحة عن تسجيل 6 حالات شفاء لينخفض عدد المرضى الموجودين في المستشفيات لتلقي العلاج الى 89 مريضا في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة لأحد المصابين في مستشفى الملكة علياء متقدما من اهله وذويه بالتعزية والمواساة .

واكد الدكتور جابر خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وادارة الازمات انه تم اجراء ما يقارب 3 آلاف فحص عشوائي للمواطنين اليوم والحمد لله نتائجها جميعها سلبية .

وقال، انه ومنذ الرابع والعشرين من كانون الثاني الماضي لم نكتف فقط بمواجهة ازمة كورونا بالتباعد الاجتماعي والإغلاقات على اهميتها " بل عملنا خلال 3 اشهر على تطوير قدراتنا كدولة في التعامل مع هذا التحدي الوبائي حيث رفعنا قدرتنا على انتاج الكمامات والافرهولات والمعقمات لحماية الاطباء والممرضين".

ولفت بهذا الصدد الى انه تم اليوم انتاج مليون و 300 الف كمامة في وقت لم تنتج فيه اي كمامة في ذلك الوقت وزدنا عدد اسرة العناية الحثيثة حيث تمت زيادتها في مستشفى الامير حمزة بواقع 30 سريرا ولا زال العمل جاريا على زيادتها، كما تمت زيادة عدد فرق التقصي الوبائي من 15 الى 160 فريقا.

وأشار الى أنه تم رفع قدرتنا على اجراء فحوصات الكشف عن فيروس كورونا من 300 الى 3 آلاف فحص، مؤكدا انه وبتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني سيتم رفع العدد الى نحو 10 آلاف فحص يوميا مثلما تمت زيادة عدد اجهزة التنفس الاصطناعي في القطاع الصحي العام الى ما يزيد على الف جهاز جاهزة للعمل .

واكد وزير الصحة ان سياسات التباعد الاجتماعي والاغلاقات المدروسة التي نفذتها الحكومة خلال الفترة الماضية مكنتنا من اغتنام هذه الفترة الزمنية الحاسمة لتعزيز قدرات نظامنا الصحي ليكون اكثر منعة وقدرة وجاهزية على التعامل مع هذا الوباء، مشيرا الى ان هذه الإنجازات بالإضافة الى مستوى الوعي الكبير الذي ترسخ لدى المواطنين بأهمية اتباع سبل الوقاية هو ما يسمح لنا اليوم بالعودة التدريجية الحذرة والمجدولة والمدروسة لعدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، مؤكدا أن "المجتمع المتمتع بالصحة والعافية هو القادر على اعادة العافية للاقتصاد".

ولفت الى انه وتنفيذا لتوجيهات جلالة الملك ستتم متابعة العمل بين وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية لوضع خطة صحية وطنية للأشهر القادمة ترتكز على أعداد الاسرة والكوادر الطبية في غرف العناية الحثيثة واجهزة التنفس واجهزة الكشف عن فيروس كورونا بحيث يتم زيادتها بكمية تكفي لأي طارئ، وتحسين الخدمات العلاجية المقدمة في المستشفيات لنكون قادرين على التعامل مع أي تغيرات في الحالة الوبائية لا سمح الله والتعامل مع السيناريوهات المستقبلية المحتملة .

واوضح وزير الصحة ان الحظر الشامل يعني وجود غالبية المواطنين في منازلهم وهذا يمكن فرق التقصي الوبائي من الوصول الى فئة مهمة وهم مخالطو المخالطين وفحصهم والتأكد من وضعهم من حيث الاصابة "وهذا مستوى مهم جدا في محاصرة العدوى".

واضاف، ان الحظر الشامل يعني التخفيف من المخالطة والاحتكاك ويبعد المواطنين بعضهم عن بعض في ظل ما نشهده من انفتاح وعودة تدريجية للقطاعات الاقتصادية، مؤكدا أن هذا الاجراء يقلل عمليا من فرص الاصابة وهو اجراء ضروري في المرحلة الحالية لمحاصرة العدوى .

واكد وزير الصحة انه تم اليوم وامس تطعيم 41 الفا و 133 طفلا من خلال المراكز الصحية المنتشرة في جميع مناطق المملكة والتي تستقبل الاطفال على مدى الايام القادمة لهذه الغاية .