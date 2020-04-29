تعقيم المنشآت الخدمية.. حملة لحزب الحرية لحماية الناس من كورونا

أعلن حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، عن حملة تعقيم وتطهير موسعة على نطاق المحافظات للمنشآت العامة وبخاصة مكاتب الخدمات البريدية والوحدات المحلية للوقاية من إحتمالية الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار محمد فؤاد زغلول القيادي بالحزب، إن شباب الحزب مستمرون في عمل الفعاليات الميدانية والتفاعل مع الأهالي وحثهم على ضرورة الألتزام بإجراءات الدولة لمكافحة فيروس كورونا.

وأكد زغلول أن حملات الحزب، شملت تعقيم وتطهير الشوارع وكل المنشآت الحكومية التي تشهد تردد من المواطنين والطرق العامة، إضافة إلى المشاركة في حملات التوعية وتنظيم المواطنين وتوفير المطهرات أثناء صرف الإعانات أو المعاشات الشهرية.