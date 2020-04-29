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دوا ليبا تضع بصمة من ذهب في شتى أنحاء العالم

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دوا ليبا تضع بصمة من ذهب في شتى أنحاء العالم دوا ليبا تضع بصمة من ذهب في شتى أنحاء العالم

تعتبر النجمة العالمية دوا ليبا وجه جديد على الساحة الغنائية إلا انها استطاعت أن تحقق الكثير من النجاحات و كأنها تتواجد على الساحة منذ سنوات عديدة، ولأنها تضع كل تركيزها في عالم الموسيقى و الغناء استطاعت دوا ليبا أن تضع بصمة من ذهب يشد بها كل المعنيين بالموسيقى من شتى أنحاء العالم .

ففي الشهر الماضي عرضت دوا ألبومها الغنائي ” Nostalgia Future ” و الذي نال إعجاب الكثيرين بأنه ممتع و جاء إطلاقه وسط وباء ” covid19 ” ، و كانت تعمل باجتهاد على الترويج لألبومها الجديد من منزلها في لندن ، إذ عكست دوا تجربتها كنجمة بوب شعبية وكشفت أنه كان عليها أن تعمل بجد أكبر لتؤخذ على محمل الجد كفنانة.

فقد أوضحت دوا ليبا أنه من الضروري أن تعمل نجمات البوب ” النساء ” بجد أكبر لكي يؤخذوا على محمل الجد في صناعة الموسيقى و يستطيعوا تحقيق نجاحات ملحوظة ، فحسب عدد من الواقع الفنية قالت دوا ليبا البالغة من العمر 24 عام : “يجب على مغنيين البوب ، وخاصةً النساء ، العمل بجد لأخذهن على محمل الجد ، فعليكي أن تعملي بجد أكثر لكي يعتقد الناس حقًا أن هذه هي كلماتك ، وأن هذه هي رؤيتك “.

وعن أكثر النجمات النساء تأثيرًا في صناعة الموسيقي أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات و اللاتي يمتلكن قوة مذهلة في صناعة الموسيقى و أبرزهم مادونا و بينك و جانيت اليشيا كيز وجاكسون و غيرهن.

وجدير بالذكر أنه بالرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا مشكلات وصراع مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو “Nostalgia Future”، بدءًا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفًا من انتشار فيروس كورونا، إضافةً إلى أنه جرى تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لإطلاقه رسميًا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر ( 24 عامًا ) تحصد الكثير من النجاحات بالألبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها “Nostalgia Future” هو احتلال الألبوم المركز الأول في استراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني “national chart”، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن أبرزها “نويز بيلبور”.

المشرق نيوز

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