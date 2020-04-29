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مخزون اللبان يضيع على طريقة “العار” في “رجالة البيت” الحلقة الـ5

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مخزون اللبان يضيع على طريقة “العار” في “رجالة البيت” الحلقة الـ5 مخزون اللبان يضيع على طريقة “العار” في “رجالة البيت” الحلقة الـ5

كشفت أحداث الحلقة الـ5 من مسلسل “رجالة البيت” عن محاولة تيمون ” لحمد فهمي” وبومبا “أكرم حسني”، في البحث عن طريقة لشراء اللبان واستكمال التجارة فيه بعد حريق المخزون من قبل المعلمة سمارة – آيتن عامر – ليفاجئهم عيد – بيومي فؤاد – بأنه المستكاوي أكبر مصنع للبان وبدأ بالفعل في تصنيعه وزراعته.

وصدم بومبا بعد إدمان ابنه شكر للبان وتسوس أسنانه وحاول إقناع تيمون بالتوقف عن تجارة اللبان، بينما تعلم سمارة بما يحدث في السوق والصنف الذي وضعه تيمون وبومبا في السوق، وتذهب برجالها لخطف المستكاوي من معمل اللبان الخاص به، وتتصل بتيمون وتساومه على والده عيد ويتفقان معًا على مقابلتها عند النداغة.

وذهبا تيمون وبومبا لفك أسر عيد من عند سمارة مقابل اعطائها البضاعة من النداغة، إذ قاما بتخزين اللبان في صفائح ويجداها فسدت وسط دهشة وزهول وذلك في مشهد على طريقة ما حدث في فيلم “العار” للنجوم نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي، لينهار الثنائي تيمون وبومبا ويشت عقلهم.

 

المشرق نيوز

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