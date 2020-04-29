الاردن يتخذ اجراءات جديدة بشان فيروس كورونا

جى بي سي نيوز :- قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة انه وضمن الجهود الحكومية للتعامل مع آثار أزمة كورونا بحث رئيس الوزراء مع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية سبل التعاون في ظل الظروف الحالية كما وضع مسؤولي البنك بصورة الجهود المتخذة للتعامل مع هذا الوباء واحتوائه والتدابير الصحية والاقتصادية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة.

وتابع العضايلة خلال ايجاز صحفي عقده عصر الثلاثاء، انه وفي إطار مراجعة الإجراءات المتخّذة للتعامل مع هذه الأزمة، وفي ضوء تطوّرات الحالة الصحيّة التي تشهد، وبحمد الله، استقراراً تدريجيّاً؛ تقرّر اليوم تعديل إجراءات الحظر في ثلاث محافظات هي: مأدبا، وجرش، وعجلون؛ اعتباراً من يوم غدٍ الأربعاء.

وأشار أنه سيسمح للمواطنين في هذه المحافظات بالخروج سيراً على الأقدام، أو باستخدام مركباتهم بغضّ النظر عن أرقامها، ما بين الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السادسة مساءً، وتطبّق فيها نفس الإجراءات التي تمّ تطبيقها في المحافظات السابقة، التي شهدت تعديل إجراءات الحظر.

وأكد العضايلة بأنّ السماح باستخدام المركبات يأتي لغايات التسهيل على المواطنين، من أجل تأمين احتياجاتهم ومستلزماتهم، وقضاء الأعمال الضروريّة، أو الوصول إلى مواقع عملهم، بالنسبة للأشخاص المصرّح لهم بالعمل.

وتابع سيبدأ تطبيق قرار السّماح للمواطنين باستخدام مركباتهم الخاصّة، في جميع محافظات المملكة، اعتباراً من السّاعة الثامنة من صباح يوم غدٍ الأربعاء، وفقاً للأرقام الفرديّة والزوجيّة للمركبات، كما أعلنّا أمس.

وأضاف وردتنا العديد من الاستفسارات حول تطبيق هذا القرار، وللإجابة عنها، ستقوم مديريّة الأمن العام بنشر بيان تفصيلي بعد انتهاء هذا الإيجاز، يتضمّن جميع المعلومات المتعلّقة بآليّة تطبيق القرار.

و حذّر من الاستغلال الخاطئ لهذا القرار، إذ سيتمّ اتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّ كل من يتسبّب بإعاقة حركة المواطنين، أو الحركة المروريّة، أو الخروج لغير الحاجة، أو تجاوز الأوقات المصرّح للمواطنين بالخروج فيها؛ علماً بأنّ العقوبة تصل إلى حجز المركبات المخالفة لمدّة شهر وفق أوامر الدفاع، بالإضافة إلى دفع قيمة المخالفات والغرامات والرسوم المنصوص عليها.

وحذّر من خروج كبار السنّ والأطفال، تحت طائلة المسؤوليّة؛ نظراً لأنّ الأشخاص من هاتين الفئتين هم الأكثر عرضة للعدوى، ونقل المرض، وفق التقديرات الطبيّة.

وبين أنه تقرّر اليوم أيضاً السماح لمكاتب المحاماة في جميع محافظات المملكة بالعمل، اعتباراً من يوم غد الأربعاء، ضمن أوقات محدّدة، ولمدّة خمسة أيّام في الأسبوع. (من الأحد وحتّى الخميس).

وقال "قطعنا شوطاً طويلاً في مواجهة هذا الوباء وبحمد الله، وها نحن نشهد حالة من الاستقرار التدريجي، بفضل تعاونكم والتزامكم وصبركم طوال الفترة الماضية؛ وأؤكّد أنّ الخطر ما زال موجوداً، وما زلنا نراهن على وعيكم، وحسّكم الوطنيّ المسؤول في هذه المرحلة بالذّات".

وأضاف "نحن أمام منعرج حقيقي، إمّا أن نمضي في طريق الاستقرار والقضاء على هذا الوباء، أو أن ننحرف عن المسار الصحيح – لا قدّر الله – في حال عدم الالتزام أو المخاطرة ونعود إلى البداية".

وأكّد على الأخوات والأخوة المواطنين ضرورة الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر، وأن يتّبعوا سبل الوقاية والاحتراز، بارتداء الكمّامات، والقفّازات الطبيّة، والحفاظ على التباعد الجسدي، والمسافات الآمنة، وتجنّب الملامسة المباشرة ما أمكن.

وشدّد على ضرورة التزام المنشآت المصرّح لها بالعمل بهذه الإجراءات الوقائيّة، وإلزام العاملين فيها، وزبائنها، باتّباع هذه الإجراءات؛ علماً بأنّ فرق الرقابة والتفتيش تعمل بشكل مكثّف لضبط أيّ مخالفات، وستعمل على تطبيق العقوبات المنصوص عليها، والتي تصل حدّ إغلاق المنشأة.

مشيرا الى أن التخفيف التدريجي من إجراءات الحظر، والسماح لمختلف القطاعات بالعمل، يتطلّب منّا التشديد في بعض الأوقات، للتقليل ما أمكن من المخالطة التي تتسبّب بنقل العدوى؛ وهذه هي الغاية الأساسيّة من فرض الحظر الشامل في بعض الأوقات.

وأكد أنه سيكون هناك حظر شامل يوم الجمعة المقبل، بنفس الآليّة التي تمّ تطبيقها خلال الأسابيع الماضية، وسيوضّح معالي وزير الصحّة الدكتور سعد جابر بعد قليل الغاية والفائدة من تطبيق هذا الإجراء على مدار الأسابيع الماضية.