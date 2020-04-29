خطة زياد لدخول حياة ملك من جديد في مسلسل “فرصة تانية”..الحلقة الـ5

أوضحت أحداث الحلقات الـخمسة الأولى من مسلسل “فرصة تانية” عن تطورات جديدة فيما يخص علاقة ملك “ياسمين صبري”، وزياد ” احمد مجدي”، خلال المحاولات الأخير للعودة إليها بأي طريقة بعد فسخ خطبتهما، وفي نفس الوقت علاقة زياد وريهام – آيتن عامر – التي طلقها بعد زواج عام واحد فقط.

وكشفت الأحداث تناقض بين شخصيتي ريهام وملك في مسألة علاقتهما العاطفية وكرامتهما خاصة بعدما رفضت ملك طلب كريم “عمر الشناوي” الذي اعترف بحبه لها، إذ اعتبرت هذا الشعور ناتج عن العرفان بالجميل والشكر الذي قدمته له بمساعدته في إيجاد فرصة عمل، كما أنها تعلم أنه فشل في حب قديم بسبب عدم قدرته على تلبية متطلبات خطيبته كما أنها ترفض أن تكون الفتاة التي ينسى بها حبه الماضي.

وجدير بالذكر أن مازالت ريهام تصر على التواجد في حياة زياد حتى بعد طلاقه لها، رغم إدراكها جيدًا أن قلبه مازال مشغول بملك وأنه لم يكن يومًا يحبها وأنه تزوجها فقط بسبب مساومتها له بمؤخرا الصداق الذي يبلغ 2 مليون جنيه، إذ أنها مازالت تتنازل عن كرامتها ولا تمانع أن تكون الشخص الذي ينسى به حبه لملك وذلك ما أخبرته به صراحة، ليكون التناقض واضح في شخصية ملك وريهام في العلاقات العاطفية.