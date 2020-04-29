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تصرفات حلا شيحة في مسلسل “خيانة العهد” تثير تساؤلات الجمهور

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تصرفات حلا شيحة في مسلسل “خيانة العهد” تثير تساؤلات الجمهور تصرفات حلا شيحة في مسلسل “خيانة العهد” تثير تساؤلات الجمهور

انضمت الفنانة حلا شيحة لمسلسل “دهب عيرة” مع النجمة يسرا والذي يُعرض على قناتي الحياة و “cbc”، إذ تجسد شخصية “فرح” أخت يسرا ومتزوجة من مصطفى درويش وتعمل دكتورة، وأوضحت الحلقات السابقة عن طبيعة شخصية فرح خلال الأحداث إلا أن تصرفاتها غير مفهومة من حلقة لأخرى وأصبحت لغز في أحداث العمل.

وظهرت فرح في بداية المسلسل بأنها الأخت المحبة لأختها عهد ” يسرا ” ودائمًا تتواجد في منزلها للاطمئنان عليها وعلى ابنها هشام ” خالد أنور”، وكشفت الحلقات بعد ذلك أن فرح تتظاهر بهذا الحب لأختها وأنها تتآمر لتدمير حياة ابن أختها هشام بعدما اتفقت مع ” جومانا مراد ” على مساعدة هشام في إدمان الكوكاكين وهذا بالفعل ما نجحت فيه.

 

المشرق نيوز

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