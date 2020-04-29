عون يشكو إسرائيل للمنسق الأممي ويحذر من تهديد جنوب لبنان

جي بي سي نيوز :- اشتكى الرئيس اللبناني ميشيل عون، الثلاثاء، للممثل الأمم المتحدة يان كوبيتش، الانتهاكات الإسرائيلية لأجواء بلاده، وحذر من تهديد الاستقرار الأمني على الحدود الجنوبية.

جاء ذلك خلال لقاء عقده "عون" مع المنسق الأممي الخاص يان كوبيتش، في القصر الرئاسي شرق بيروت، وفق بيان للرئاسة اللبنانية.

وأبلغ عون، كوبيتش أن "إسرائيل" تواصل بهذه الانتهاكات خرقها للسيادة اللبنانية ولقرار مجلس الأمن الرقم 1701.

وأفاد أن آخر هذه الخروقات انتهاك الأجواء اللبنانية واستخدامها لقصف مناطق في سوريا، وكذلك استهداف سيارة مدنية من الجو على الحدود اللبنانية السورية.

ومن حين لآخر، يقوم الطيران الحربي الإسرائيلي بقصف مواقع عسكرية في سوريا مستخدما المجال الجوي اللبناني.

ومنتصف الشهر الماضي، قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية من الأجواء اللبنانية، سيارة تابعة لـ"حزب الله" داخل الأراضي السورية.

وأشار الرئيس عون إلى أن لبنان يعاني من 3 مآسٍ تركت تداعيات سلبية على أوضاعه الاقتصادية والمالية والاجتماعية؛ الأولى مأساة النازحين السوريين الذين لم يعودوا إلى أرضهم، والثانية تتعلق بوباء "كورونا" الذي أثر سلبا على كافة قطاعات البلاد.

أما المأساة الثالثة، حسب عون، فتتمثل في الأوضاع الاقتصادية الصعبة للبنان؛ حيث تعمل الحكومة على معالجتها من خلال حزمة إجراءات سترد في خطة اقتصادية يقرّها مجلس الوزراء قريبا.

من جانبه، أكد كوبيتش للرئيس عون، متابعة الأمم المتحدة كل القضايا التي تهم لبنان، واستعدادها لمواصلة تقديم المساعدات اللازمة لتمكينه من تجاوز الصعوبات التي يمرّ بها، وفق بيان الرئاسة اللبنانية.

ومن المقرر أن يقدم كوبيتش إحاطة إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701 في 4 أيار/مايو.

وتبنى المجلس القرار المذكور في 11 آب/أغسطس 2006، الذي يدعو إلى وقف العمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل؛ إثر اندلاع مواجهات بين الأخيرة و"حزب الله" في تموز/يوليو من العام نفسه.

عربي 21