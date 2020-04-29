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فيسبوك تتيح تحقيق الدخل عبر البث المباشر المدفوع

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فيسبوك تتيح تحقيق الدخل عبر البث المباشر المدفوع فيسبوك تتيح تحقيق الدخل عبر البث المباشر المدفوع

تخطط فيسبوك للسماح للمستخدمين بتحصيل مبالغ مالية مقابل الوصول إلى البث المباشر مع تحول المزيد من الشركات والمبدعين والفنانين إلى أدوات البث المباشر عبر الإنترنت خلال الوباء، مما يوفر طريقة جديدة للاستثمار عبر المنصة، وذلك بحسب الإعلان الصادر يوم الجمعة بعنوان بشأن خدمة (Messenger Rooms).

وقالت الشركة في إعلان الخدمات وطرق التواصل الجديدة التي تقدمها: “نخطط للسماح للصفحات بتحصيل مبالغ مالية مقابل الوصول إلى الأحداث باستخدام مقاطع فيديوهات البث المباشر على فيسبوك، المتضمنة الفصول الدراسة والمؤتمرات المهنية والمسرحيات والحفلات الموسيقية، وذلك لدعم صناع المحتوى والشركات الصغيرة”.

وباستثناء الوعد بأن الميزة ستصل خلال الأسابيع القادمة، فإن فيسبوك لم تقدم مزيدًا من التفاصيل حول ميزة البث المباشر المدفوعة، وليس هناك تاريخ محدد للوقت الذي ستظهر فيه هذه الميزة لأول مرة على فيسبوك.

كما لا توجد أيضًا معلومات بشأن أي قيود محتملة على الأحداث المدفوعة أو وجود حد لمقدار ما يمكن للفنان تحصيله أو ما إذا كانت فيسبوك ستتقاضى رسومًا أو نسبة مئوية بخلاف أنها ستكون متاحة للصفحات فقط، وليس الملفات الشخصية.

وأعلنت الشركة أيضًا أنها ستوسع نظام التبرع بالمال (Stars) ليشمل الموسيقيين، حيث يمكن للفنان أن يتلقى المال عندما يرسل المستخدمون له نجمة (Star)، مع العلم أن كل نجمة يبلغ سعرها 0.01 دولارًا.

وأصبحت فيسبوك، جنبًا إلى جنب مع الخدمة المملوكة لها أيضًا (Instagram Live)، منصة أساسية للموسيقيين الذين لجأوا إلى البث المباشر منذ أن تسببت أوامر التباعد الاجتماعي المتعلقة بفيروس كورونا بإلغاء معظم الحفلات الموسيقية، مع العلم أن تحقيق الدخل من البث المباشر لم يكن خيارًا، باستثناء التبرعات لبعض المنظمات غير الربحية.

وفي حين أن البث المباشر ما يزال في مراحله الأولية كمجال عمل، فقد وجد الموسيقيون طرقًا أخرى لتحقيق الدخل منه والتواصل مع المعجبين، ويبدو أن هناك المزيد من الطرق القادمة في المستقبل القريب مع استمرار سريان أوامر التباعد الاجتماعي المفروضة بسبب الفيروس بدون وجود تاريخ واضح لإعادة إحياء الحفلات مرة أخرى.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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