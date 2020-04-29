“الإعلاميين” تقرر منع ظهور رامز جلال عبر أي وسيلة إعلامية داخل مصر

أمرت نقابة الإعلاميين بمنع ظهور رامز جلال عبر أي وسيلة إعلامية تبث داخل مصر وذلك لحين توفيق أوضاعه القانونية.

وقالت النقابة اليوم “بالإشارة إلى ما ورد بتقرير المرصد الخاص بنقابة الإعلاميين بشأن الخروقات والتي ينتهجها برنامج رامز مجنون رسمي لمقدمه رامز جلال على قناة إم بي سي مصر وبالاشارة إلى ما ورد ببيان مستشفى الأمراض النفسية والعصبية ضد البرنامج سالف الذكر وبإلاشارة إلى تضرر الكثير من المواطنين لمحتوى البرنامج سالف الذكر وبعد الاطلاع على الدستور المصري في مادته العاشرة والتي تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وفي مادته ٥١ على أن الكرامة حق لكل إنسان ولا يجوز المساس بها وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها وعلى قانون نقابة الإعلاميين في مادته الثالثة والتي تنص على الآتى تهدف النقابة إلى ضمان أداء الإعلامى لرسالته في تبصير المجتمع بقضاياه والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة في إطار الالتزام بأحكام الدستور والقانون وميثاق الشرف الإعلامي كما تنص المادة الخامسة يحكم عمل الاعلامي ميثاق شرف إعلامى يعده مجلس الادارة ويكون الميثاق ملزمًا للإعلاميين وتتم مساءلة أعضاء النقابة تأديبيًا عن الأفعال المرتكبة بالمخالفة لأحكامه وتنص المادة السادسة من ذات القانون يتضمن ميثاق الشرف الإعلامي مدونة للسلوك المهنى والمبادئ والالتزامات التي تحكم عمل الإعلامي بما يضمن حق المجتمع في إعلام مهني مسئول وحيث أن رامز جلال يمارس نشاطًا إعلاميًا كمقدم برنامج على قناة إم بي سي وهي موجهه للمجتمع المصري وتحمل اسم الدولة المصرية وحيث أنه بالبحث عما إذا كان المذكور مقيد بنقابة الإعلاميين أو حاصل على تصريح بمزاولة المهنة تبين أنه غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة مهنة الإعلام مخالفًا ما نص عليه المادة ٢ والمادة ١٩ من قانون نقابة الإعلاميين رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٦ لذلك وطبقًا لما سلف بيانه من تأصيل قانوني قررت النقابة منع ظهور الأستاذ رامز جلال على أية وسيلة إعلامية تبث داخل جمهورية مصر العربية لحين توفيق أوضاعه القانونية”.