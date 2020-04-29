بعد زيادة تحويلات "فوري+" 1257%.. توقعات لطفرة بالتكنولوجيا المالية في الخليج

مباشر: أعلنت "بنفت بي"، المحفظة الوطنية الإلكترونية للهواتف الذكية في البحرين، عن زيادة بنسبة 1257 بالمائة في عدد التحويلات عبر خدمة (فوري+) الخاصة بها خلال شهر مارس/ آذار 2020، وتصل قيمتها إلى 273 مليون دولار أمريكي.

وقال ديفيد باركر، الرئيس التنفيذي المشارك للاستثمار في مجلس التنمية الاقتصادية البحرين، في بيان اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي طفرة في استخدام منصات التكنولوجيا المالية مع إحجام المستهلكين عن المعاملات التقليدية بالتزامن مع تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد-"19.

وأضاف باركر، أن الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والعملات المشفرة من بين المنتجات التي حققت أكبر زيادة في المعاملات، مضيفا: "في الوقت الذي يتمكن فيه عدد قليل من العملاء من الوصول إلى الخدمات التقليدية، تشهد منصات التكنولوجيا المالية، في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، طفرةً في الاستخدام، وهو أمر نتوقع استمراره في أشهر الصيف".

وتابع باركر: "تُظهر الزيادة الكبيرة في معاملات (بنفت بي) اهتماماً متزايداً في المنطقة بالتكنولوجيات الحديثة، وأن منح الأولوية للتكنولوجيا الرقمية لم يعد أمراً اختيارياً، مؤكدا على أن فيروس كورونا شكّل تحديات هائلة للبنوك، ولكنه يسلط الضوء أيضًا على الحاجة إلى التحول التكنولوجي السريع وخلق موجة جديدة من الابتكار.

وأوضح باركر أن هذا التوجه في دول مجلس التعاون الخليجي ينعكس كذلك في جميع أنحاء العالم، حيث كشفت دراسة أجرتها شركة (deVere Group) للاستشارات المالية أن استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية في أوروبا ارتفع بنسبة 72 بالمائة، خلال أسبوع واحد فقط من بداية الأزمة.

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