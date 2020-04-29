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عزام سليمان: الناس متمسكة بشكل الدين وليس جوهره الحقيقي

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عزام سليمان: الناس متمسكة بشكل الدين وليس جوهره الحقيقي عزام سليمان: الناس متمسكة بشكل الدين وليس جوهره الحقيقي

قال عزام سليمان، المحامي وعضو الجمعية المصرية لحقوق الإنسان، إن الناس تدفع عن العادات الرمضانية بشكل مميت، مؤكداً أن قراءة القرآن قبل الصلوات أمر غير ثابت عن الرسول (صلى الله عليه وسلام).

وأكد سليمان خلال حواره مع أحمد عمران، مقدم برنامج مذيع الصعيد على اليوتيوب، أن أغلب الناس تدفع عن العادات الرمضانية شكلياً فقط، مؤكداً أن الناس متمسكة بشكل الدين وليس معناه الحقيقي.

وتابع قائلاً: “رمضان ليس قرآن يتلى، ولا عادات معينة إذا سقطت نتخيل أن الدين قد سقط”، ولكن لابد أن نتمسك بأصل الدين وجوهره وليس ظاهره فقط.

المشرق نيوز

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