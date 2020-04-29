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الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء

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الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء الصناعة السعودية: 9 آلاف مصنع بالمملكة ثلثها لتأمين الغذاء والدواء

الرياض – مباشر: قال متحدث وزارة الصناعة والثروة المعدنية ، اليوم الأربعاء، إن إجمالي عدد المصانع في المملكة تصل لـ9 آلاف مصنع، منها 3 آلاف مصنع تعمل بكامل طاقته الإنتاجية، والمصانع الأخرى بدأت العمل من اليوم.

وأضاف المتحدث، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لإعلان مستجدات ، نقله التلفزيون السعودي، أن هنالك أكثر من 3 آلاف مصنع يعملون على تأمين إمدادات الغذاء والدواء للحفاظ على مستوياته في الأسواق، إضافة إلى أكثر من 2500 منتج طبي تنتجه المصانع الوطنية، وأكثر من 2 مليون لتر من المعقمات أسبوعياً.

ولفت متحدث وزارة الصناعة، إلى أنه تم إعداد جهاز تنفس بصناعة سعودية ووضعه تحت التجربة بأحد المستشفيات، إضافة إلى 7 مصانع أخرى تقوم بتجارب لجهاز التنفس.

وأشار، إلى هنالك 27 مبادرة تم تقديمها للشركاء في الصناعة، منها الدعم المالي والإعفاءات لرفع الضرر، حيث يوجد 685 مليون ريال عبارة عن حزم لإعفاءات، و4 مليارات ريال مجموع مبالغ القروض المعاد هيكلتها من الصندوق الصناعي.

وشدد المتحدث، على ضرورة التزام المصانع وروادها بالتدابير التي أقرتها وزارة الصحة.

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