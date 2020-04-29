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السعودية تسجل 1325 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة ، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 1325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، إن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 21.4 ألف إصابة، بينها 125 حالة حرجة وباقي الحالات المستقرة.

وأضافت الصحة، أنه تم تسجيل 169 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 2953 حالة.

وكشفت الوزارة، عن تسجيل 5 حالات وفيات جديدة بالمملكة لغير سعوديين جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصبح مجمل عدد الوفيات بالمملكة 157 حالة وفاة.

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