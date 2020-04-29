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"صندوق الأهلي ريت1": إعادة فتح مركز الأندلس مول جزئيا

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"صندوق الأهلي ريت1": إعادة فتح مركز الأندلس مول جزئيا "صندوق الأهلي ريت1": إعادة فتح مركز الأندلس مول جزئيا

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الأهلي المالية، عن إعادة فتح مركز الأندلس مول (أحد أصول صندوق الأهلي ريت1) جزئيا مع التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية والإرشادات الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه سوف يستمر الإغلاق المؤقت للأنشطة التي لا ينطبق عليها الأمر الملكي الصادر مؤخرا، مثل الأنشطة الترفيهية والمطاعم والمقاهي. 

وأشارت إلى أن الفتح الجزئي للأنشطة التجارية سيخضع للتقييم بشكل مستمر من الجهات المختصة.

وتابعت: "يتعذر حاليا تحديد حجم الأثر المالي على الصندوق ، وسيتم الإعلان عن أية تطورات بهذا الشأن في حينه".

وأعلنت شركة الأهلي المالية، في منتصف شهر مارس / آذار الماضي، عن الإغلاق المؤقت لمركز الأندلس مول في جدة، ضمن التدابير الوقائية، للحد من انتشار المستجد.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمرا ملكيا برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداء من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان، من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً.

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