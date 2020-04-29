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لجنة الاوبئة : تخوف من زيادة في عدد إصابات كورونا في الاردن

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لجنة الاوبئة : تخوف من زيادة في عدد إصابات كورونا في الاردن لجنة الاوبئة : تخوف من زيادة في عدد إصابات كورونا في الاردن

جي بي سي نيوز:- دعا الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة الدكتور نذير عبيدات، الثلاثاء، إلى اتباع إجراءات السلامة مع عودة قطاع النقل العام والمركبات الخاصة للعمل غداً الأربعاء، للوقاية من المستجد.

وأضاف لـ"المملكة"، أنه "لا بد أن يقوم المواطنين وأصحاب مؤسسات النقل العام والسائقين باتباع الإجراءات والشروط التي تم وضعها من قبل اللجان المختصة، والأخذ بموضوع التباعد الاجتماعي والوسائل الوقائية".

"الاستعدادات التي تقوم بها والقطاع الصحي من إجراءات تتعلق باستعداد المستشفيات لاستقبال زيادة محتملة في عدد الإصابات والتي نتمنى ألا تحدث، والتوسع في الفحوصات المخبرية وزيادة عمل فرق الاستقصاء والرصد الوبائي وتتبع المخالطين لنستمر في الاستقرار بأن يكون عدد الإصابات في حده الأدنى"، وفق عبيدات.

وتابع: "تم الطلب من أصحاب شركات النقل أن يكون عدد الركاب داخل المركبة الواحدة لا يزيد عن 50% من السعة الحقيقية، وضرورة لبس الكمامات واستعمال المطهرات داخل المركبات والمحافظة على التباعد بين الركاب وهذا ينطبق على كافة أنواع المركبات".

وأوضح الناطق باسم لجنة الأوبئة أنه "ومع عودة بعض القطاعات للعمل من جديد، هناك تخوف من زيادة في عدد الإصابات بفيروس كورونا".

عبيدات أكّد أنه "اذا أصبح هناك زيادة مطردة في عدد الحالات سيكون هناك تشديد في الاستقصاء والرصد الوبائي ومعرفة وتتبع المخالطين وحالاتهم، وزيادة أعداد الفحوصات".

وأشار إلى أنه "في الأسبوعين الأخيرين شهدنا تناقص واضح في عدد الإصابات، كما أن الإصابات التي تسجل تكون على الحدود لسائقي شاحنات قادمين من دول مجاورة، ومخالطين لهؤلاء السائقين، والوضع الوبائي في الأردن ممتاز ونتمنى أن يستمر".

جي بي سي نيوز

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