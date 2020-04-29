السعودية تتيح استرداد الرسوم لتأشيرات العمل بالقطاع الخاص

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية وبالتعاون والتنسيق مع وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، عن البدء في تطبيق آلية إتاحة إلغاء واسترداد الرسوم لتأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن القرار يشمل تأشيرات العمل للعاملين في القطاع الخاص التي منحت من بعثات المملكة في الخارج على جوازات السفر، ولم تستخدم بسبب تعليق قدوم الرحلات الدولية.

وأضاف الوزارة، في بيانها، أن هذه المبادرة تأتي انطلاقًا من حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على دعم كافة الجهات الحكومية والخاصة؛ لاتخاذ المبادرات التي من شأنها التخفيف من الآثار المترتبة على الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية الاستباقية التي اتخذتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

ولفتت وزارة الموارد البشرية، إلى أن هذه المبادرة تم العمل على تنفيذها بالتشارك مع وزارة الخارجية ووزارة المالية ومركز المعلومات الوطني، وتحديد التأشيرات المختومة على الجواز غير المستغلة من تاريخ الأمر الملكي في 18 مارس/ آذار 2020.

ترشيحات:

رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

استثمارات المصارف السعودية بالسندات الحكومية ترتفع 20.4% بنهاية الربع الأول

تمويل شراء سكن جديد بالسعودية يقفز إلى 32 مليار ريال في بالربع الأول

موجودات "ساما" السعودية تتراجع إلى 1.81 تريليون ريال نهاية مارس 2020

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟