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تجنبًا للجوع و العطش طيلة فترة الصيام.. بعض النصائح للأطعمة الضرورية على السحور

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تجنبًا للجوع و العطش طيلة فترة الصيام.. بعض النصائح للأطعمة الضرورية على السحور تجنبًا للجوع و العطش طيلة فترة الصيام.. بعض النصائح للأطعمة الضرورية على السحور

ينعاد علينا شهر رمضان بالخير و البركات و لما يحمله من فوائد صحية و نفسية و اجتماعية،و حتى نتمكن من تحمل مشقة و تعب الصيام طوال اليوم يجب علينا إتباع بعض النصائح الهامة على السحور.

نصائح مهمة حول وجبة السحور:

ينصح بتناول بعض الاطعمة البطيئة فى الهضم كالبيض و الفول و الألياف،فتلك الأطعمة تسد المعدة و تحافظ عليها من الجوع  فترة الصيام.

يجب أن تكون وجبة السحور محتواها على عناصر غذائية هامة للجسم.

يحذر من تناول الأطعمة التى تحتوى على السكريات و الملح،فإن هذه الأطعمة تسبب الشعور بالعطش.

يحذر من تناول الأطعمة الدهنية و المقليات على السحور،فإنها تسبب الإحساس بالعطش و عسر الهضم.

يلزم الإهتمام بشرب كميات مناسبة من قبل و بعد السحور،مع مراعاة تناول كميات مناسبة لأن زيادة الماء قد يسبب عسر هضم و التخلص من الماء عن طريق التعرق.

المشرق نيوز

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