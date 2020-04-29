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لا تكثر من شرب الشاى لما له من أضرار عديدة.. تعرف عليها

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لا تكثر من شرب الشاى لما له من أضرار عديدة.. تعرف عليها لا تكثر من شرب الشاى لما له من أضرار عديدة.. تعرف عليها

لشرب الشاى بكميات كبيرة أعراض جانبية على الشخص لما يحتوى عليه من الكافيين،و تكثر أضراره فى الصداع،و اضطرابات فى ضربات القلب،و التشنجات،و الارتباك،و الإسهال، و الشعور بالدوران.

تتمثل أهم أعراضه فى:

الإرهاق و قلة النوم:

يقلل الإفراط فى شرب الشاى من ساعات النوم نظرًا لإحتوائه على مادة الكافيين بكميات عالية.

الإعياء و التقيىء:

تناول الشاى بكميات كبيرة يسبب الإعياء و التقيىء لما يحتويه من مقدار كبير من الكافيين.

زيادة ضغط الدم:

يؤثر الكافيين على الجهاز العصبى فيؤدى لرفع ضغط الدم مما يسبب الكثير من الاضرار كالنوبة القلبية او السكتة الدماغية و إعاقة تدفق الدم للدماغ و للقلب.

المشرق نيوز

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