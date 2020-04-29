العثور على طفل رضيع مجهول الهوية وسط مقلب قمامة بطلخا

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السيد سلطان، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغًا من أهالي مدينة طلخا، يفيد بالعثور على طفل رضيع داخل أكوام القمامة بجوار منطقة مزارع رمانة.

وانتقل رجال المباحث على الفور إلى مكان البلاغ للفحص والمعاينة، وتبين وجود طفل رضيع مكتمل الشهر الأول وبصحة جيدة، مرتديًا ملابسه كاملة وملفوف في بطانية، ولا توجد معه أي أوراق تثبت هويته.

وجرى نقل الطفل إلى مستشفى طلخا المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، كما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بسرعة الوصول إلى أم الطفل، ومعرفة أسباب تواجده في ذلك المكان.