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رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

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رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي" رئيس شؤون الحرمين: "أيام ويعود المسلمون للطواف والسعي"

الرياض – مباشر: قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إن الأمور ستعود إلى ما كانت عليه في الحرمين، خلال أيام.

وأضاف الشيخ عبد الرحمن السديس، عبر تداولته وسائل الإعلام، مساء أمس الثلاثاء، أنه يجب ألا نستعجل في التحرر من التقيد بالإجراءات الاحترازية.

وتابع الشيخ السديس: "أبشركم أيام وتنكشف الغمة عن هذه الأمة ونعود إلى الحرمين للطواف والسعي والصلاة في الروضة الشريفة".

وأضاف قائلا: "نبشر ونتفاءل ومع هذا لا نستعجل في التحرر من التقيد بالإجراءات الاحترازية بل يجب أخذ الحيطة، مقبلون على مرحلة زاهية".

ومن جانبها، قالت وزارة الحج والعمرة عبر حسابها على "تويتر" :"بإذن الله، ثم بالتزامنا بالإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة ستعود مكة ويُفتح الحرم".

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