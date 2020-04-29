وزير الموارد البشرية السعودي يوجه رسالة للمراكز التجارية مع عودة النشاط

الرياض – مباشر: وجه وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد بن سليمان الراجحي، رسالة إلى المنشآت والعاملين في القطاع الخاص مع عودة النشاط الاقتصادي لبعض الأنشطة بالمملكة.

وطالب الوزير، عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، جميع المنشآت والعاملين في القطاع الخاص للتقيد بالضوابط الصحية في أماكن العمل، والالتزام بالإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا.

وتابع الوزير: "اليوم تعود بعض الأنشطة التجارية لممارسة أعمالها مثل (المولات) وغيرها فيجب أن نلتزم جميعاً لسلامتنا ولتحقيق الأمن الصحي لمملكتنا".

وتعود بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، إلى العمل مجدداً بعد موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وتضمن الأمر الملكي العديد من الأنشطة المسموح بعودتها للعمل بعد تخفيف إجراءات منع التجول الكلي بالمملكة بداية الأسبوع الحالي؛ أبرزها محلات تجارة الجملة والتجزئة، والمراكز التجارية "المولات"، وشركات المقاولات والمصانع.

ووجه الملك سلمان، في 26 أبريل/ نيسان، برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة – باستثناء مدينة مكة المكرمة وبعض الأحياء - من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان من الساعة 9 صباحاً وحتى 5 مساءً.

وبموجب القرار يتم السماح بفتح بعض الأنشطة الاقتصادية والتجارية وممارستها لأعمالها في فترة السماح المشار إليها.

وحددت الجهات المسؤولة في المملكة بعض الاشتراطات يجب على المنشآت والمحال التجارية والمولات الالتزام بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" مع عودة النشاط.

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