أسترا الصناعية توضح مدى تأثر أعمالها بسبب إجراءات كورونا

الرياض ـ مباشر: أكدت ؤ أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، على أعمال المجموعة ونتائجها المالية حتى الآن.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأربعاء، أنه بالنسبة للأثر المالي المتوقع لبقية العام فيصعب تحديده في ظل عدم وضوح الإطار الزمني للاجراءات الاحترازية والتدابير الاحتياطية.

وترى المجموعة أنها لا يتوقع تأثرها بشكل جوهري من هذه الاجراءات مع تأكيد سعيها المستمر لتحسين أساليب أعمالها للتعامل مع مخاطر الاصابات وانتقال العدوى بشكل أكبر لأجل تقليص أية آثار على عملياتها الانتاجية،ان وجدت، لاسيما في ظل وجود مخزونات متوافرة من منتجاتها النهائية.

ولفتت الشركة إلى أنها اتبعت إجراءات السلامة الموصى بها من الهيئات الصحية في المملكة العربية السعودية وباقي الدول التي نعمل بها وأيضا الإجراءات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.

وأضافت أنها اتبعت كذلك تخفيض طواقم وساعات العمل وتفعيل العمل عن بعد في عدة بلدان تماشيا مع الأنظمة التي تم استحداثها في تلك البلدان من أجل الحفاظ على سلامة الموظفين، وقامت بإغلاق وتحديد عمل متاجر التجزئة لعملائنا ومنتجاتنا في عدة بلدان قد يؤثر في المرحلة القادمة على استهلاك هذه المنتجات علما أنه لم يكن هناك أي تأثير جوهري لهذه الإجراءات حتى الان.

وأشارت الشركة إلى أنها إتخذت الشركة تحديات تأمين مدخلات الانتاج لمصانعنا وتأمين منتجاتنا في الأسواق المختلفة بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية وبعض الدول بالحد من التصدير لتأمين احتياجات الأسواق المحلية، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات لم يكن لها تأثير جوهري حتى الان على أعمال المجموعة إلا أن منع تصدير المنتجات الدوائية في المملكة العربية السعودية قد يكون له تاثير جوهري على المجموعة في حال استمراره لفترة طويلة.

كما أشارت إلى أنه يصعب تحديد الأثر المالي لهذا الإجراء بدون معرفة فترة منع التصدير ولكن تعمل المجموعة بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة بالمملكة لوضع الآليات الازمة للوصول إلى صيغة ملائمة لمعاودة التصدير بعد التأكد من عدم وجود تأثير على مستويات التوافر الدوائي في المملكة.

ولفتت الشركة إلى أنه نتج عن اتخاذ الاجراءات الوقائية والاحترازية أيضاَ التغير في مقدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم، مبينة أنها لم تتأثر بشكل جوهري بقدرة عملائها بالإيفاء بالتزاماتهم حتى الآن.

ومن المتوقع بأن انخفاض الأنشطة الاقتصادية لفترة طويلة في المملكة العربية السعودية وبقية الدول التي نعمل بها قد يؤثر بشكل سلبي على قدرة العملاء بالإيفاء بالتزاماتهم نحو المجموعة.

وأوضحت أيضاً أن تلك الإجراءات أدت الى صعوبة المحافظة على معدلات عالية من الانتاج وبحكم تواجد معظم أعمال المجموعة ضمن قطاعات حيوية الأمر الذي يلزمها المداومة على العمل في جميع الأوقات.

وتوقعت أن تواجه تحديات أكبر في أعمالها لاسيما في ظل مواجهتها لاصابات بين منسوبيها في عدد من المواقع. ولكن تسعى المجموعة إلى تطبيق أعلى معايير السلامة بحسب منظمة الصحة العالمية والجهات الرقابية المحلية وذلك حول التعامل مع هذه الاصابات وتطبيق بروتوكلات العلاج اللازمة تحت إشراف الجهات الرقابية المحلية بالاضافة إلى عمليات التعقيم المستمرة لجميع مواقعها و خطوط انتاجها.

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