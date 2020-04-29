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الغرف السعودية تنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة مبادرات دعم القطاع الصناعي

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الغرف السعودية تنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة مبادرات دعم القطاع الصناعي الغرف السعودية تنظم لقاءً افتراضياً لمناقشة مبادرات دعم القطاع الصناعي

الرياض ـ مباشر: ينظم مجلس الغرف لقاءً افتراضياً، مساء اليوم الأربعاء، ضمن سلسلة لقاءات المبادرات الحكومية لمعالجة تحديات أزمة كورونا المستجد، بحضور وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف.

وتركز محاور اللقاء، بحسب بيان، على دور المبادرات العاجلة في مساندة المستثمرين الصناعيين في ظل تداعيات المستجد (COVID-19)، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الصناعية، والتدابير والإجراءات التي اتخذتها حكومة المملكة لتخفيف الآثار على السوق الصناعي السعودي.

كما يتطرق اللقاء إلى حجم الشرائح المستفيدة من تطبيق المبادرات الحكومية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، ودعم المصانع السعودية للمحتوى المحلي.

ويشارك في اللقاء، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية أسامة الزامل، والرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية السعودي إبراهيم المعجل، ورئيس مجلس الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عجلان العجلان، ومدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" خالد السالم، والأمين العام لهيئة تنمية الصادرات السعودية صالح السلمي.

وتأتي المبادرات التي تلامس القطاعات الصناعية ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية، وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.

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