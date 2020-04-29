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تعرف علي فوائد شرب الكركم والعسل علي الريق

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تعرف علي فوائد شرب الكركم والعسل علي الريق تعرف علي فوائد شرب الكركم والعسل علي الريق

يعتبرمن فوائد الكركم مع العسل انها تستخدم في الوصفات الطبيّة الطبيعيّة، وفي العديد من العلاجات الطبية لأنه يحتوي علي مادة الكرمين التي تساعد علي محاربة الأمراض المزمنة وتقوية المناعة

ويقضيان على البكتيريا والجراثيم، حيث يحتويان على مضادات أكسدة. يُحافظان على صحّة القلب والشرايين؛ لأنّهما يخفضان مستوى الكولسترول في الدم.

يُسهّل الكركم عملية الهضم ويُكافح العسل تخمّر الطعام في المعدة، فيحميان الجهاز التنفسيّ من الأمراض.

 يقلّلان من نسبة الحموضة في المعدة، فيحميان مع الوقت من التهابات المعدة المُسبّبة للقرحة.

يقيان من انتشار الخلايا السرطانية، وبخاصّة سرطان الأمعاء والمعدة والمريء. يُخلّصان الصدر من البلغم ويخفّفان من السعال الحادّ والتهاب الحلق.

يُعالجان الحرق ويُخففان الألم الناتج عن الحرق. يُعتبران من أهمّ وصفات التجميل للبشرة حيث يُساعدان على ترطيب البشرة ومقاومة التجاعيد ومنح البشرة نضارة وحيوية.

يُساعدان على مضاعفة قدرة العقل على الحفظ والتركيز.

يُقوّيان جهاز المناعة في الجسم.

يُحاربان زيادة الوزن والسمنة، حيث يتمّ إذابة وحرقها ويُحسنان الهضم والتمثيل الغذائيّ

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شبكة عيون الإخبارية