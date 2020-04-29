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إستلام 24 ألف طن قمح محلي بالفيوم

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إستلام 24 ألف طن قمح محلي بالفيوم إستلام 24 ألف طن قمح محلي بالفيوم

ذكر سيد حرزالله مدير مديرية بالفيوم، اليوم الثلاثاء، أنه جرى إستلام 24 ألف طن و305 كيلوجرامات قمح، وذلك منذ فتح باب التوريد من 15 أبريل الجاري حتى اليوم.

وأضاف “حرزالله”، أنه يجرى مواصلة عمل غرفة العمليات المركزية بديوان عام مديرية تموين الفيوم، لمتابعة عمليات التوريد، وآخرى فرعية بالإدارات التموينية، لمتابعة عمليات توريد الأقماح.

وشدد مدير مديرية التموين بالفيوم، على المتابعة اليومية لعمليات إستلام القمح وتفقده أثناء الإستلام لبيان درجة النقاوة، وحفاظًا على جودة الأقماح المحلية الموردة، ومشيرًا إلى الإلتزام بأتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، للحد من المستجد.

المشرق نيوز

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