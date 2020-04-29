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حبس 6 أشخاص عاطلين 15يومًا علي ذمة التحقيقات

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حبس 6 أشخاص عاطلين 15يومًا علي ذمة التحقيقات حبس 6 أشخاص عاطلين 15يومًا علي ذمة التحقيقات

استطاعت ضباط مباحث مكافحة الإتجار بالمواد المخدرة والجريمة المنظمة في الإسكندرية، تحت إشراف اللواء سامي عبد الرازق غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، القبض على المتهمين، محال إقامتهم نطاق دائرة قسم شرطة ثانِ العامرية.

 

وجاءذلك من قبل معلومات للشرطة، أكدتها تحريات المباحث، تحت إشراف اللواء شريف ذكي رؤوف، تفيد إتجار المتهمين لـ4 منهم “معلومات جنائية مسجلة”، في المخدرات وترويجها على عملائهم.

 

وكشفت تحريات المباحث، أن المتهمين، جمعوا مبالغ مالية كبيرة، من تجارة المخدرات، محاولين غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم الغير مشروعة، بـ”إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ في مختلف البنوك، وتأسيس شركات، وأنشطة تجارية، وشراء عقارات وسيارات”، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية.

 

وجرى تحرير محضر بالواقعة، كلفت النيابة العامة توالي التحقيقات.

المشرق نيوز

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