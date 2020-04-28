"الصحة" والغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم صندوق الوقف بـ300 مليون ريال

الرياض - مباشر: وقع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورئيس مجلس الغرف السعودية عجلان بن عبدالعزيز العجلان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية من دعم صندوق الوقف الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأن هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وصندوق الوقف الصحي يأتي مدفوعاً بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في المجالين الاقتصادي والصحي، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية لمنشآت القطاع الخاص والقيام بالدور الوطني في ظل الظروف الراهنة بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

ويُعد صندوق الوقف الصحي هيئة أهلية وشريكاً إستراتيجيا لوزارة الصحية انطلاقا من دوره في تشجيع العمل الخير والإسهامات التطوعية في مجال الرعاية الصحية والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاجات وتأهيل.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم قيام صندوق الوقف الصحي بتزويد مجلس الغرف السعودية بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالصندوق ومبادراته في مكافحة جائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيعمل مجلس الغرف السعودية على تشجيع قطاع الأعمال السعودي ومنتسبي الغرف التجارية على الإسهام في دعم صندوق الوقف الصحي لتعزيز جهوده في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وإبراز هذه الإسهامات بشكل إعلامي تقديراً للعطاء الذي يبذله أصحاب الأعمال السعوديين ومواقفهم المشرفة خلال هذه الأزمة، .

وأشارت الوكالة، إلى أن الطرفان يستهدفان حث قطاع الأعمال السعودي على دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 300 مليون ريال سعودي.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لصالح صندوق الوقف الصحي، كما أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لصالح صندوق الوقف الصحي.

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