أخبار عاجلة

8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

"الصحة" والغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم صندوق الوقف بـ300 مليون ريال

Print
"الصحة" والغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم صندوق الوقف بـ300 مليون ريال "الصحة" والغرف السعودية يوقعان مذكرة تفاهم لدعم صندوق الوقف بـ300 مليون ريال

الرياض - مباشر: وقع وزير الصحة رئيس مجلس إدارة صندوق الوقف الصحي السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ورئيس مجلس الغرف عجلان بن عبدالعزيز العجلان، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك وتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية من دعم صندوق الوقف الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

وأفادت وكالة أنباء السعودية "واس"، بأن هذا التعاون بين مجلس الغرف السعودية وصندوق الوقف الصحي يأتي مدفوعاً بالأدوار الإستراتيجية المهمة التي يلعبها كلاهما في المجالين الاقتصادي والصحي، حيث يمثل المجلس مظلة قطاع الأعمال بالمملكة ويعمل على تعزيز المشاركة المجتمعية لمنشآت القطاع الخاص والقيام بالدور الوطني في ظل الظروف الراهنة بما يسهم في دعم وتنمية القطاع الصحي في مواجهة جائحة كورونا.

ويُعد صندوق الوقف الصحي هيئة أهلية وشريكاً إستراتيجيا لوزارة الصحية انطلاقا من دوره في تشجيع العمل الخير والإسهامات التطوعية في مجال الرعاية الصحية والمساعدة في توفير احتياجات المرضى من أجهزة وعلاجات وتأهيل.

ويشمل نطاق التعاون بحسب بنود مذكرة التفاهم قيام صندوق الوقف الصحي بتزويد مجلس الغرف السعودية بجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالصندوق ومبادراته في مكافحة جائحة كورونا، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وسيعمل مجلس الغرف السعودية على تشجيع قطاع الأعمال السعودي ومنتسبي الغرف التجارية على الإسهام في دعم صندوق الوقف الصحي لتعزيز جهوده في مكافحة انتشار ، وإبراز هذه الإسهامات بشكل إعلامي تقديراً للعطاء الذي يبذله أصحاب الأعمال السعوديين ومواقفهم المشرفة خلال هذه الأزمة، .

وأشارت الوكالة، إلى أن الطرفان يستهدفان حث قطاع الأعمال السعودي على دعم صندوق الوقف الصحي بمبلغ 300 مليون ريال سعودي.

وأعلنت مجموعة عجلان وإخوانه عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لصالح صندوق الوقف الصحي، كما أعلنت شركة راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده عن إسهامها بمبلغ 10 ملايين ريال سعودي لصالح صندوق الوقف الصحي.

ترشيحات 

توتال الفرنسية تستبعد مشروع أميرال في السعودية من خطة لترشيد النفقات

وزراء مجموعة العشرين يناقشون دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال..الخميس

 

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

شبكة عيون الإخبارية