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محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة رأس سدر

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محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة رأس سدر محافظ جنوب سيناء يتفقد مشروعات الخطة الإستثمارية بمدينة رأس سدر

تفقد خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عددًا من مشروعات الخطة الإستثمارية المقامةِ بمدينة رأس سدر من  تجميل وتطوير المدينة، وإذ تفقد  حديقة الطفل، وجدارية الحضارة، وحديقة الصبار بمدخل المدينة، والتي أقامتهم المدينة بالجهود الذاتية.

ورافق”فودة” خلال الجولة كلاً من علي حمادة رئيس مركز ومدينة رأس سدر، وسامح المتولي نائب رئيس المدينة، وعدد من القيادات الأمنية والشعبية بمدينة رأس سدر.

وتفقد محافظ جنوب سيناء، كلاً من فرع جامعة الملك سلمان والعمل بالطريق المؤدي للجامعة، وجرى الإنتهاء من تركيب البلدورات، وأعمدة الإنارة بطول الطريق، وشدد على ضرورة الإلتزام بالجدول الزمني للمشروع.

وقرر المحافظ، أفتتاح مبنى وحدة مرور رأس سدر رسميًا في 30 مايو المقبل، وذلك نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد، ووفقًا للإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار .

المشرق نيوز

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