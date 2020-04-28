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8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة
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السبت 16 مايو 2020 01:07 مساءً
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة
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السبت 16 مايو 2020 12:41 مساءً
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب
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السبت 16 مايو 2020 12:33 مساءً
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر
-
السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية
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السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق
-
السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا
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السبت 16 مايو 2020 11:56 صباحاً
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال
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السبت 16 مايو 2020 11:51 صباحاً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
طائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية تقلع إلى الولايات المتحدة
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
الثلاثاء 28 أبريل 2020 11:22 مساءً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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