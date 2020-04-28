إستمرار أعمال رش وتعقيم الشوارع الرئيسية بالغربية

واصلت الجمعيات الأهلية والشباب المتطوع، اليوم الثلاثاء، أعمال رش وتطهير الأماكن العامة والخاصة داخل مدن وقرى محافظة الغربية، وذلك لمجابهة فيروس كورونا.

وشملت أعمال التعقيم كلًا من تطهير الشوارع الرئيسية، والبنوك، ومحطات الوقود، ومداخل المستشفيات، والمصالح الحكومية، ومجالس المدن والأحياء.

وجاء ذلك وفقًا لجولة طارق رحمى، محافظ الغربية، في مدينة بسيون، وأشاد بتبرع رجال الأعمال بكميات كبيرة من المواد المطهرة، والمنظفات، والمستلزمات الطبية التي تضم كمامات، وقفازات، ومطهرات.

وناشد “رحمي”، المواطنين بالإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامتهم.