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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و827 مستحقًا بالغربية

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صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و827 مستحقًا بالغربية صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ3 آلاف و827 مستحقًا بالغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، عملية صرف منحة العمالة غير المنتظمة للمرحلة الثانية، والتي تستمر حتى 10 مايو 2020، بقيمة 500 جنيه ذلك لدعم العمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا.

وأوضح محافظ الغربية، أن مكاتب البريد وفروع بنك التنمية والائتمان الزراعي والمدارس المخصصة بجميع مدن ومراكز المحافظة، أنهت اليوم الثلاثاء، صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ 3 آلاف و827 عامل بقيمة مليون و913 ألف و500 جنيه.

وأكد المحافظ، على انتظام عملية الصرف دون زحام أو تكدس من المواطنين ذلك في ضوء التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة للحد من انتشار ، من خلال تخصيص 237 مكتب للبريد، و77 فرع لبنك التنمية والائتمان الزراعي، و8 مدارس على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

المشرق نيوز

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