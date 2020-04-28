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وزراء مجموعة العشرين يناقشون دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال..الخميس

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وزراء مجموعة العشرين يناقشون دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال..الخميس وزراء مجموعة العشرين يناقشون دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال..الخميس

الرياض - مباشر: يُعقَد الاجتماع الوزاري للاقتصاد الرقمي بمجموعة العشرين يوم الخميس، الموافق 30 أبريل، لمناقشة دور التقنيات الرقمية في تعزيز مرونة الأعمال والحفاظ على الوظائف والأرواح والاقتصاد العالمي.

وأشار الحساب الرسمي لرئاسة مجموعة العشرين، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن الاجتماع سيناقش أيضا وضع خيارات السياسات لدعم رقمنة نماذج الأعمال خلال فترة انتشار (كوفيد-19).

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