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السيسي عن تحدي كورونا: سنتغلب عليه بفضل الله والجيش الأبيض

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السيسي عن تحدي كورونا: سنتغلب عليه بفضل الله والجيش الأبيض السيسي عن تحدي كورونا: سنتغلب عليه بفضل الله والجيش الأبيض

أعلن الرئيس عبد الفتاح ، عن خالص الشكر والتقدير للأطقم الطبية القائمة على مجابهة المستجد “كوفيد19“، وكذلك كل مديري مستشفيات العزل الصحي والأطقم العاملة، قائلًا “أتمنى لكم التوفيق، وكل عام وأنتم بخير”.

وتبين ذلك خلال مقابلة أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع عدد من مديري مستشفيات العزل الطبي، عبر تقنية “الفيديو الكونفرنس”.

ودعا السيسي بالشفاء العاجل لكل مصابي فيروس كورونا قائلًا “نتمنى لكم الصحة والعافية، ونتمنى لكل المصريين كل السلامة والصحة والعافية”.

 

وأكد، أن التحدي موجود وسيجري التغلب عليه، مضيفًا: “سنتغلب على التحدي بفضل الله وبفضل وعي الجيش الأبيض لمصر المحشود في مواجهة هذا الوباء، وأتمنى لكم جميعًا التوفيق”.

المشرق نيوز

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