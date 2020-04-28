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لبنان: مندسون في مظاهرة بطرابلس قاموا بأعمال شغب

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لبنان: مندسون في مظاهرة بطرابلس قاموا بأعمال شغب لبنان: مندسون في مظاهرة بطرابلس قاموا بأعمال شغب

جي بي سي نيوز :- أفادت قيادة الجيش اللبناني، في بيان مساء الإثنين، بأنه اثناء تحرك احتجاجي في ساحة عبد الحميد كرامي في مدينة طرابلس اقدم عدد من المندسيّن على القيام بأعمال شغب والتعرض للممتلكات العامة والخاصة، واحراق عدد من الفروع المصرفية والتعرض لوحدات الجيش المنتشرة، بحيث استهدفت آلية عسكرية بزجاجة حارقة (مولوتوف) كما استهدفت دورية أخرى برمانة يدوية تسببت بإصابة عسكريَين بجروح طفيفة.

ودعت قيادة الجيش المواطنين والمتظاهرين السلميين إلى المسارعة في الخروج من الشوارع واخلاء الساحات، محذرة أنها لن تتهاون مع أي مخلٍ بالأمن والاستقرار وكل من تسوّل له نفسه التعرض للسلم الأهلي.

وكانت احتجاجات انطلقت في طرابلس تندد بارتفاع الأسعار و"التلاعب" بسعر الدولار، وفق ما نقلته الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

ووقع إشكال بين الجيش والمحتجين في ساحة عبد الحميد كرامي دفع عناصر الجيش إلى إطلاق النار في الهواء لتفريق المحتجين.

وفي وقت سابق ظهر الإثنين، عمد محتجون لبنانيون، إلى قطع الطريق على أوتوستراد زوق مصبح في قضاء كسروان، احتجاجاً على الأوضاع المعيشية تحت شعار "ثورة الجياع".

وعملت القوى الأمنية من جيش وقوى أمن داخلي على فتح الطريق، وقد تسبب التجمع بزحمة سير على الأوتوستراد، وفق الوكالة الوطنية للإعلام.

كما جرت محاولات ثانية لقطع الطريق من قبل المتظاهرين، إلا أن القوى الأمنية منعتهم من ذلك. ورشق المتظاهرون القوى الأمنية بعبوات المياه، وحصل تدافع وتراشق كلامي بين الجانبين.

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جي بي سي نيوز

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