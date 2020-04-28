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وزير الأوقاف: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من الإسلام والقرآن

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وزير الأوقاف: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من الإسلام والقرآن وزير الأوقاف: لا أحد يستطيع المزايدة على موقف مصر من الإسلام والقرآن

حرص الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، على ضرورة موازنة الدولة المصرية، بين إقامة الشعائر والأجواء الرمضانية، وبين الحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد جمعة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، في برنامج “التاسعة” المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا يستطيع أحد أن يزايد على موقف من الإسلام والقرآن، مشددًا على وجود حملة “فيسبوكية” ظالمة، تجاه مصر ومؤسساتها، من الجماعات الإرهابية.

 

وأضاف جمعة، أنه فى ظل التضحيات التى تقدمها مؤسسات مصر، وزارة الأوقاف مستعدة لتحمل نصيبها وضريبتها فى الدفاع عن حماية هذا الوطن.

المشرق نيوز

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