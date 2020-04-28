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غدًا.. 8 آلاف طالب يخوضون امتحانات الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية

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غدًا.. 8 آلاف طالب يخوضون امتحانات الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية غدًا.. 8 آلاف طالب يخوضون امتحانات الصف الأول الثانوي بالإسماعيلية

أكد الدكتور خالد القبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، ان 8 آلاف طالب يخوضون امتحانات نهايه العام للصف الاول الثانوي، غدًا الأربعاء، من خلال 55 مدرسة على مستوى محافظه الإسماعيلية.

وقال “القبيصي”، إن المديرية انتهت من استعدادتها لانطلاق امتحانات الصف الأول الثانوي غدًا، وجرى تشكيل غرف عمليات بالمديرية والإدارات والمدارس.

وأضاف مدير المديرية، أنه قرر تشكيل غرفة عمليات على مستوى المديرية تتكون برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير عام التعليم العام ومدير التعليم الثانوي ومدير إدارة الإحصاء ومدير مركز المعلومات ومدير مركز التطوير التكنولوجي، كما تقرر تشكيل غرف عمليات على مستوى الإدارات التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية مدير التعليم الثانوي ومسئول الإحصاء ومسئول المعلومات ومسئول التطوير التكنولوجي بالإدارة، وكذلك تقرر تشكيل غرف عمليات بالمدارس الثانوية العامة برئاسة مدير المدرسة وعضوية مسئول الإلكترونية ومسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

وأكد “القبيصي”، أن أي طالب يواجه أي مشكلة أثناء عملية الامتحان، سيتمكن من التواصل مع مسئول التطوير التكنولوجي بالمدرسة.

المشرق نيوز

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