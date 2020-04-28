تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات برأس غارب

وجه اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة اعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال باعمدة الانارة بكافة شوارع المدينة، وكذلك حصر الكشافات التالفه والعمل على استبدالها بأخري، وأيضًا العمل على تغطية الكابلات المكشوفه.

واكد رئيس المدينة، انه جرى اليوم أعمال صيانة اعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية وتغطية الكابلات، بشوارع منطقة عمارات محمود رضا وشارع العروسه ومنطة دمشق.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتطوير منظومة الإنارة العامة بالمدن، وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وحفاظًا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.