أخبار عاجلة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. المشرق نيوز

تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات برأس غارب

Print
تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات برأس غارب تكثيف أعمال صيانة أعمدة الإنارة وتغيير الكشافات برأس غارب

وجه اللواء ايهاب رافت رئيس مدينة رأس غارب، قسم الكهرباء، بتكثيف أعمال صيانة اعمدة الإنارة العامة والمرور اليومى ورصد جميع الأعطال باعمدة الانارة بكافة شوارع المدينة، وكذلك حصر الكشافات التالفه والعمل على استبدالها بأخري، وأيضًا العمل على تغطية الكابلات المكشوفه.

واكد رئيس المدينة، انه جرى اليوم أعمال صيانة اعمدة الانارة وصيانة الخلايا الكهربائية وتغطية الكابلات، بشوارع منطقة عمارات محمود رضا وشارع العروسه ومنطة دمشق.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، بتطوير منظومة الإنارة العامة بالمدن، وتحسين الخدمات والمرافق للمواطنين والتواصل معهم ميدانيًا، وحفاظًا على سلامة المواطنين وخاصة الأطفال.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية