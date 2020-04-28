أخبار عاجلة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. جي بي سي نيوز

بالفيديو : المئات يتظاهرون وسط بيروت احتجاجا على السياسات المصرفية للبلاد

Print
بالفيديو : المئات يتظاهرون وسط بيروت احتجاجا على السياسات المصرفية للبلاد بالفيديو : المئات يتظاهرون وسط بيروت احتجاجا على السياسات المصرفية للبلاد

جي بي سي نيوز :- أفاد مراسلنا في بيروت، اليوم الاثنين، بأن مئات المحتجين شاركوا في تظاهرة بشارع الحمراء وسد بيروت احتجاجا على السياسات المصرفية للبلد.

وأشار المراسل إلى أن القوات الأمنية ضربت طوقا حول مكان الاحتجاجات، التي ما زالت مستمرة أمام مصرف لبنان المركزي، وقام محتجون بمهاجمة وتحطيم عدد من واجهات المصارف في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وتجددت الاحتجاجات في لبنان ظهر اليوم، بعد فترة هدوء أعقبت ليلة قطع فيها المحتجون الطرقات بمعظم أنحاء البلاد، تنديدا بالأوضاع المعيشية الخانقة.

وحاولت القوى الأمنية االتي ضربت طوقا حول المحتجين إخلاءهم من الساحة القريبة من مقر البرلمان والسراي الحكومي، فدارت مناوشات بين الجانبين وعمليات كر وفر لم تنته إلى شيء.

وشهدت مدينة طرابلس عاصمة الشمال، ليل الأحد، احتجاجات ضخمة ضد ارتفاع والأوضاع الاقتصادية والمعيشية، سجلت خلالها خروقات أمنية من حين إلى آخر وهجمات بالقنابل على عدد من فروع المصارف.

ار تي

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

شاهد بالفيديو.. رجل ينجو من الموت

بالفيديو.. دورية تركية روسية مشتركة في طريق "ام 4"

بالفيديو.. دورية تركية روسية مشتركة في طريق "ام 4"

بالفيديو.. افتتاح أبواب مساجد البوسنة بعد الإغلاق بسبب كورونا

بالفيديو.. افتتاح أبواب مساجد البوسنة بعد الإغلاق بسبب كورونا

محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس .. بالفيديو

محتجو لبنان ينطلقون في مواكب من بيروت إلى طرابلس .. بالفيديو

شبكة عيون الإخبارية