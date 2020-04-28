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"بوسي شلبي" تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

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"بوسي شلبي" تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف "بوسي شلبي" تحيي ذكرى ميلاد نور الشريف

أحيت الإعلامية بوسي شلبي، مقدمة برنامج أحلى النجوم على قناة المحور، ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف.

ونشرت شلبي صورة للفنان الراحل نور الشريف، على مواقع التوصل الاجتماعي "انستجرام"، وعلقت عليها قائلة "اليوم ذكرى ميلادك الغائب الحاضر اسألكم الفاتحة".

ويأتي اليوم ذكرى ميلاد الفنان الراحل نور الشريف، والذي اشتهر بتقديم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

والجدير بالذكر أن نور الشريف بدأ حياته الفنية عام 1964 قبل تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية وكان الأول على دفعته، وتوفي في يوم الثلاثاء الموافق 11 أغسطس 2015 بعد صراع طويل مع المرض عن عمر يناهز 69 عاما.

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معلومات الكاتب

مدير تحرير المشرق نيوز، رئيس قسم الصحة بشبكة عيون الإخبارية

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