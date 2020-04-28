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أوقاف دمياط: 25 مسجدًا لإذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب والفجر

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أوقاف دمياط: 25 مسجدًا لإذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب والفجر أوقاف دمياط: 25 مسجدًا لإذاعة القرآن الكريم قبل أذان المغرب والفجر

قال الشيخ محمد سلامة وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، إنه سيجرى إذاعة القرآن قبل صلاة المغرب وكذلك صلاة الفجر في المساجد التي يوجد بها أئمة معينين مع ضرورة الحصول على تصريح من مدير عام المديرية بدمياط، إذ يبلغ عددهم 25 مسجدًا هي المساجد الكبرى، لتشغيل القران الكريم قبل ساعة صلاة المغرب، وكذلك قبل ساعة صلاة الفجر ذلك لتنبيه المواطنين وشعورهم بأيام شهر رمضان المبارك واستجابة لمطالب العديد منهم.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف في دمياط، في تصريحات له، أن هناك رقابة على تنفيذ قرار الغلق ومتابعة عدم وجود تجمعات، للوقاية من انتشار المستجد بدمياط.

المشرق نيوز

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