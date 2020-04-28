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العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية

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العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية العبارة القاهرة تنقل 150 مصرياً من السعودية

القاهرة- مباشر: أعلنت وزارة النقل المصرية، إنه تم  تسيير رحلة بحرية اليوم للعبارة القاهرة المملوكة لوزارة النقل المصرية من ميناء سفاجا لنقل 150 مواطن مصرى من ميناء ضبا السعودي بعد توقف حركة الركاب بين الجانبين المصري والسعودي.

وأضافت الوزارة في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن ذلك في ضوء استمرارا للجهود التي تبذلها الوزارات المختلفة بالحكومة المصرية لعودة المواطنين المصريين العالقين في الخارج إلى وتقديم كافة التسهيلات لهم عند عودتهم.

وأوضح أن ذلك  نظرا للإجراءات الاحترازية التي يتبعها الجانبين للوقاية من انتشار . حيث تحركت العبارة من ميناء ضبا الساعة 17.30مساء اليوم وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة  بمعرفة الطاقم الطبي للعبارة للقاهرة وطاقم التطهير والتعقيم بالعبارة 

وأشار البيان أن وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير تابع  كافة الاجراءات اللازمة لتسهيل عودة المصريين ووجه قيادات هيئة موانئ البحر الاحمر  برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير  بالتنسيق مع محافظة البحر الاحمر والحجر الصحى وكافة الجهات المعنية 
    
وتنفيذا لتوجيهات وزير النقل  عقدت  هيئة موانئ البحر الاحمر اجتماعاً مع أعضاء المجتمع المينائى لبحث اجراءات استقبال العائدين بدءا من وصولهم الى ميناء سفاجا والتى تشمل اجراءات الحجر الصحى واجراءات الجوازات والشرطة والتأمين داخل الميناء وانهاء الاجراءات الجمركية.

كما تم الاتفاق على تواجد فريق الحجر الصحى بعدد كافى لنهو اجراءات الفحص الطبى على متن السفينة وتوفير عدد كافى من ضباط الجوازات لإنهاء الاجراءات فى أقصر وقت ممكن كما تم تركيب بوابة تعقيم للأفراد بالميناء لمرور العائدين من خلالها وتجهيز اتوبيسات خاصة لنقلهم من الرصيف الى مكان العزل المحدد بمعرفة وزارة الصحة ( الحجر الصحى ).

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