أمين “الفتوى”: الدعوة للتجمعات أمر لا يرضاه رسول الله

صرح الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء في تصريح له، إن من يدعوا لتجمعات أو تظاهرات في الشوارع في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد يغضبون النبي صلي الله عليه وسلم، “النبي لم يكن ليرضى بهذا، والصراخ والغضب لم يشرعه النبي حتى في الدعاء لله”.

وأكد “عمران”، خلال استضافته ببرنامج “فتاوى”، والذي يقدمه الإعلامي محمد الحداد، والمذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، أن التجمع بتلك الطريقة يعني الفساد والإفساد ونشر ما يضر الناس، وهو ما حذر منه الرسول -صلى الله عليه وسلم، والقرآن على حد السواء: “هذا نوع من الإفساد في الأرض”.

وأضاف، أن شهر رمضان يؤدب المسلمين ويساعدهم في ضبط مشاعرهم وعواطفهم: “إذا سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم”.

وتابع، أنه يجب على الجميع التزام الوعي والعلم والتضرع، كما علمنا القرآن ورسول الله الكريم.