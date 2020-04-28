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السكة الحديد تقل مليون و344 ألف راكب في أول أيام شهر رمضان

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السكة الحديد تقل مليون و344 ألف راكب في أول أيام شهر رمضان السكة الحديد تقل مليون و344 ألف راكب في أول أيام شهر رمضان

صرحت الهيئة القومية لسكك حديد ، عن نقل نحو مليون و344 ألفًا و611 راكبًا، في أول أربعة أيام في رمضان، بواقع 463 ألف أول أيام رمضان، و239 ألفًا ثاني أيام رمضان، و322 ألفًا في ثالث أيام شهر رمضان، و320 ألفًا و611 في رابع أيام رمضان، على جميع خطوطها على الوجهين القبلي والبحري بالمسافات الطويلة والقصيرة.

 

وأضافت، أن هناك نحو 716 قطارًا يعملان يوميًا من الساعة السادسة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساء، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجوال في البلاد لمواجهة تفشي .

 

وأكدت السكة الحديد، أن أعمال التعقيم والتطهير مستمرة للقطارات والمحطات ومنافذ بيع التذاكر بالمحطات لمنع انتشار فيروس كورونا.

وتابعت، أن حركة القطارات تسير بصورة منتظمة ولا توجد أي معوقات تؤثر على حركة التشغيل، مؤكدة أن الهيئة عملت على القضاء على ظاهرة الزحام داخل عربات القطارات خلال الفترة الماضية.

المشرق نيوز

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