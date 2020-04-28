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إنستاجرام تطلق ميزة لجمع التبرعات في البث المباشر

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أطلقت خدمة مشاركة الصور والفيديو إنستاجرام اليوم الثلاثاء طريقة جديدة تتيح للمستخدمين جمع التبرعات لصالح المنظمات غير الربحية عبر ميزة البث المباشر Instagram Live، وذلك في ظل جائحة الفيروس التاجي المستجد (كوفيد-19) COVID-19.

وفي حين أن إنستاجرام تُوفر بالفعل ملصقات التبرع للاستخدام في القصص، فإن ميزة (التبرع المباشر) Live Donations الجديدة ستسمح لأي شخص بإطلاق حملات لجمع التبرعات أثناء البث المباشر، إما بمفرده أو مع آخرين للحصول على تجربة افتراضية شبيهة بالحملات التي تُجرى عبر منصات التلفزة التقليدية لجمع التبرعات.

إنستاجرام تطلق ميزة لجمع التبرعات في البث المباشر

وتأتي الميزة الجديدة من إنستاجرام – المملوكة لشركة فيسبوك – بعد يوم واحد فقط من إطلاق خدمة (تيك توك) TikTok ميزة التبرعات التي تعمل في كل من المنشورات المرئية، والبث المباشر. ولكن على عكس (تيك توك) – التي لا تدعم سوى عدد قليل من القضايا الخيرية عند الإطلاق – تقول إنستاجرام: إنه يمكن استخدام ميزة التبرع المباشر الجديدة لإطلاق حملات التبرعات لأكثر من مليون منظمة غير ربحية. وأشارت أيضًا إلى أن 100٪ من الأموال التي تُجمع تذهب مباشرةً إلى المنظمة غير الربحية، لأن إنستاجرام لا تقتطع منها شيئًا، وهي ممارسة شائعة في بعض منصات جمع التبرعات الأخرى.

ولاستخدام ميزة التبرعات الجديدة خلال البث المباشر، يمكن للمستخدم النقر على الكاميرا في أعلى يسار (تغذية إنستاجرام)Instagram Feed أو التمرير يمينًا في (التغذية) Feed. وبعد ذلك، يمكن النقر على زر (مباشر) Live في أسفل الشاشة، ثم تحديد (جمع تبرعات) Fundraiser، واختيار المنظمة غير الربحية التي ستُدعم.

إنستاجرام تطلق ميزة لجمع التبرعات في البث المباشر

وقالت إنستاجرام: إنها شهدت طفرة في استخدام ميزة البث المباشر إبّان الوباء. وأضافت أنه في الشهر الماضي، على سبيل المثال، ارتفع استخدام الميزة بنسبة 70٪ مع تحول المستخدمين إلى خدمتها لإجراء البث المباشر لأهداف عديدة. وتقول الشركة: إن العديد من المستخدمين كانوا بالفعل يجمعون التبرعات للمنظمات غير الربحية عبر الخدمة، مع أنه لم يكن هناك ميزة رسمية لذلك.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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