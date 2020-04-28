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قتيلان وإصابات بتفريق اعتصام على طريق حلب اللاذقية

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قتيلان وإصابات بتفريق اعتصام على طريق حلب اللاذقية قتيلان وإصابات بتفريق اعتصام على طريق حلب اللاذقية

جي بي سي نيوز :- قتل شخصان وأصيب آخرون الأحد، خلال فض الشرطة التركية لاعتصام على طريق "أم 4" الواصل بين مدينة حلب واللاذقية السوريتين، بالقرب من بلدة النيرب بريف إدلب الجنوبي.

وقالت مصادر محلية إن شخصين قتلا وأصيب خمسة آخرون بجروح طفيفة، بعد إطلاق نار حدث مع ساعات الصباح الأولى على الطريق المذكور والذي يعد ممرا للدوريات المشتركة. بحسب ما أورده موقع "عنب بلدي".

وكانت القوات التركية والروسية، سيرت الثلاثاء الماضي الدورية المشتركة الخامسة، على الطريق الدولي "إم 4" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، إن الدورية جرى تسييرها بمشاركة قوات برية وجوية من الطرفين التركي والروسي.

وكانت الدورية الرابعة قد سيرّت على الطريق المذكور في 15 نيسان/ أبريل الجاري.

وتأتي الدوريات في إطار اتفاق موسكو الذي أبرم في 5 آذار/ مارس الماضي، بين الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان، والروسي فلاديمير بوتين.

وجاء الاتفاق على خلفية المستجدات في إدلب إثر التصعيد الأخير الذي شهدته المنطقة، والذي بلغ ذروته بمقتل 33 جنديا تركيا يوم 27 شباط/ فبراير الماضي، جراء قصف جوي لقوات النظام السوري على منطقة "خفض التصعيد".

عربي 21 

جي بي سي نيوز

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