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نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة
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السبت 16 مايو 2020 12:41 مساءً
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب
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السبت 16 مايو 2020 12:33 مساءً
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر
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السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية
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السبت 16 مايو 2020 12:26 مساءً
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت
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السبت 16 مايو 2020 12:07 مساءً
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020
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السبت 16 مايو 2020 11:33 صباحاً
8 الصبح - التضامن تنفي وقف صرف المعاشات لبعض الفئات لعدم توافر المخصصات المالية
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السبت 16 مايو 2020 11:15 صباحاً
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صورة الطفلة السورية الجميلة ”تيماء“ تأسر القلوب وتوجعها
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BBC News عربي
الثلاثاء 28 أبريل 2020 07:05 مساءً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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